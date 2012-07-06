Участник акции назвал расценки на Банковой

Об этом корреспонденту сообщил один из участников акции.

По ее словам, почасовая оплата участникам митинга составляет около 15 грн, но деньги дают только при условии, что человек находится возле АП и ночью. При этом предпочтение отдается молодым, физически подготовленным людям, поскольку организаторы не исключают физического противостояния.

По ее словам, организаторы митинга объяснили, что не хотят допустить, чтобы место под Администрацией Президента заняли защитники украинского языка.

Сегодня непосредственно перед Администрацией Президента проходил митинг в поддержку языкового закона, в котором принимали участие несколько сотен человек, преимущественно молодых людей и пенсионеров. Они начали свою акцию вчера и находились возле АП всю ночь.

Утром АП пикетировали представители общественных организаций, которые выступили против раскола Украины, а также передали обращение, в котором потребовали от Президента не подписывать языковой закон.

Участников обеих акций отделял усиленный милицейский кордон.

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Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон «Об основах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко. Законом предусмотрено, что русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины из 27.

Принятие закона вызвало гражданские акции протеста.