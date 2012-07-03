Нардеп от НУНС Игорь Палица заявил о фальсификации голосования за «языковой» законопроект

«Сейчас я нахожусь за границей по делам, связанным с обучением моего сына, и физически не мог проголосовать «за» принятие этого закона», - сообщил Игорь Палица. По словам депутата, его карточка была на хранении в секретариате фракции блока «Наша Украина-Народная Самооборона», куда он ее сдал на время своего отсутствия. Палица уже известил о ситуации Аппарат Верховной Рады Украины и требует соответствующего расследования.

Как отметил депутат, "страна, которая имеет границы, флаг и гимн и претендует на лидерство в Европе, должна иметь единственный государственный язык, и этот язык - украинский».