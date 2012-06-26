Ющенко возмущен тем, что его партию чуть ли не в сени вытолкали

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Ющенко сказал на пресс-конференции в Киеве.

В.Ющенко напомнил, что именно «Наша Украина» была инициатором создания Комитета. И идея создания заключалась в том, что КСД должен стать общественно-политической платформой, на базе которой должны консолидировать свои усилия политические, общественные, научные организации для борьбы с авторитарным режимом. При этом в основе идеи было то, что каждый из представителей КСД идет на выборы отдельно, не пытаясь поставить КСД под один партийный флаг.

«Проходит время, и эту общественную инициативу паратизируют две политические организации, потом одна, которая формирует из КСД избирательную программу», - сказал В.Ющенко. При этом он отметил, что «под крыло КСД берут лишь некоторых лидеров других политических партий, а сами партии остаются вне процесса».

Говоря о своей политической силе, В.Ющенко отметил, что никогда бы не согласился остаться в списке без своей партии. «Возникает вопрос, «Наша Украина» идет на выборы как политическая сила? Ведь сегодня нет ни одного оппозиционного политика, который бы не вышел из «Нашей Украины» или не был рожден списком «Нашей Украины». Скажите мне, что делать с политической силой, которая 10 лет определяла политическую жизнь страны? В приемышах стоять? В сенях?» - спросил лидер партии.

При этом он выразил убеждение, что без «Нашей Украины» политическая карта страны будет неполной и некрасивой.

Именно этим он объясняет решение вести переговоры о создании объединения правоцентристских демократических сил. При этом он подчеркнул, что его новый проект не направлен против кого-либо. Он также выразил мнение, что начальная идея создания КСД – о площадке для диалога, должна все-таки реализоваться.