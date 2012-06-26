Высший спецсуд подтвердил незаконность возбуждения дела относительно Кучмы

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил без изменений постановление Печерского райсуда Киева и постановление Апелляционного суда Киева о незаконности возбуждения Генпрокуратурой уголовного дела в отношении экс-Президента Леонида Кучмы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла сегодня коллегия судей Высшего спецсуда Украины.

«Постановление Печерского районного суда Киева и постановление Апелляционного суда оставить без изменений, а кассационные жалобы - без удовлетворения», - говорится в решении суда, которое зачитал один из членов коллегии судей.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении Л.Кучмы было возбуждено 21 марта 2011 года по обвинению в превышении власти и служебных полномочий, которые привели к убийству Георгия Гонгадзе (ч. 3 ст. 166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).

13 декабря 2011 года Печерский районный суд Киева признал незаконным возбуждение уголовного дела в отношении Л.Кучмы и отменил соответствующее постановление Генпрокуратуры.

19 декабря Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию на это решение.

Апелляционный суд Киева 20 января 2012 года оставил в силе решение Печерского райсуда о незаконности возбуждения Генпрокуратурой дела в отношении Л.Кучмы.