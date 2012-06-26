Высший спецсуд не может начать рассмотрение кассации на приговор Тимошенко

Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел пока не начал заседание по рассмотрению кассации на приговор экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко по «газовому делу».

Как передает корреспондент УНИАН, это связано с техническими причинами. До сих пор не выведена трансляция в пресс-центр из зала суда. Работники пресс-службы извинились за технические неудобства и согласились впустить в зал представителей только трех телевизионных каналов и нескольких журналистов печатных СМИ. Однако позже их попросили вновь вернуться в тот зал, где они были раньше. Представители суда объяснили это тем, что заседание состоится именно в этой комнате, где находятся все журналисты.

Между тем перед зданием суда еще с утра собрались сторонники Ю.Тимошенко. Теперь их немного более 500 человек.

Сторонники держат символику Объединенной оппозиции, а также плакаты с надписями «Юлі - волю!».

Представители ГАИ и правоохранители делают все, чтобы сторонники Ю.Тимошенко не вышли на проезжую часть, чтобы не образовались заторы.

На заседании суда присутствуют представители Объединенной оппозиции, народные депутаты.

Кроме того, в суд прибыли представители Европейского парламента Александр Квасневский и Пэт Кокс.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд оставил приговор в действии, после чего была подана кассация.

Ю.Тимошенко просит рассмотреть кассационную жалобу безотлагательно и в ее отсутствии. Защита Ю.Тимошенко надеется, что Высший специализированный суд отменит приговор и экс-премьер выйдет на свободу.