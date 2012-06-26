Азаров пожаловался Путину на российские телеканалы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в интервью Владимиру Познеру в его программе «Познер» на российском Первом канале.

«Мне пришлось посмотреть несколько российских каналов, и я об этом сказал откровенно Дмитрию Анатольевичу и Владимиру Владимировичу, я как зритель им сказал, что не совсем объективно освещается то, что происходит в Украине. Меня как руководителя это не может не беспокоить», - заявил Н.Азаров.

«Мы, конечно, не можем вмешиваться в деятельность СМИ, и мы не вмешиваемся. Но если бы мы использовали свои возможности для того, чтобы максимально сглаживать наши противоречия, а о том, что нас объединяет, максимально открыто рассказывать людям, и мы, и вы бы только выиграли», - считает он.

На этом В.Познер сообщил, что Н.Азаров сам выразил желание прийти на программу. «Это возможность донести до россиян точку зрения Украины без всяких ограничений», - пояснил он.