В палаточном городке на Крещатике провели флеш-моб

Такой флеш-моб организовала Киевская городской организация ВО «Батькивщина», призвав к участию в нем своих активистов, прохожих, фанов, сообщили УНИАН в пресс-службе парторганизации.

«Нам очень важно донести информацию о незаконном осуждении Юлии Тимошенко, об антидемократическом режиме Януковича, который совершает по отношению к лидерам оппозиции политические репрессии к мировому сообществу. Мы не призываем к каким-то экстремистским действиям, мы требуем справедливости для Юли», - говорят организаторы акции.

В партии отмечают, что такие акции носят мирный характер и не предусматривают нарушения общественного порядка.

В то же время, отметили в пресс-службе, как только участники одели футболки, возле палаточного городка выстроились милиционеры.

«Столкновения во время пикетирования НСК «Олимпийский» в прошлый раз, 11 июня, показали болезненную боязнь нашей власти каким-либо проявлений оппозиционных протестов. Власть испугалась баннеров, флагов и одетых в футболки с Юлей болельщиков. Но мы все равно будем общаться с гостями чемпионата, независимо от того, откуда они, из Беларуси или из Нидерландов, раздавать листовки, газеты и футболки, и таким образом поддерживать Тимошенко», - заявляют в «Батькивщине»

К участию во флеш-мобе присоединились болельщики из Германии, Голландии, Франции, которые с удовольствием одевали футболки «Юлі - волю!», отмечается в сообщении.

В целом в этот день было роздано более 2 тыс. таких футболок, добавили в «Батькивщине».