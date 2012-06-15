Из КСД исключили партию Ющенко

Об этом УНИАН сообщили в партии “Батьківщина” по результатам заседания КСД.

Соответствующее решение было принято в связи с систематическим нарушением “Нашей Украиной” предыдущих решений КСД и сотрудничество с режимом Виктора Януковича.

Кроме того, КСД определил, что в соответствии с законом о выборах, Комитет не является субъектом избирательного процесса, не выдвигает кандидатов, а лишь координирует деятельность оппозиционных партий по вопросам подготовки мероприятий. В частности, акций протеста, направленных на борьбу с диктатурой.

Как сообщил один из лидеров КСД Сергей Соболев, «КСД - это оплот борьбы с диктатурой, площадка, которая будет планировать акции протеста, а все вопросы, связанные с выборами, определяются в рамках двух субъектов - Объединенной оппозиции «Батьківщина» и партии «Свобода».

Лидеры КСД обсудили план действий во время рассмотрения законопроекта о языках во втором чтении 19 июня.

Решение было единогласно принято участниками КСД.