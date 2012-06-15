Попов говорит, что Евро - это только начало

Об этом сегодня во время пресс-конференции в Медиа-центре Киева сказал председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

«Большая работа, которую мы совершили вместе с киевлянами, готовясь к такому ответственному событию как Евро-2012 - это начало нового этапа развития города. Мы продолжим благоустройство Киева, строительство новых дорог и развязок, строительство жилья, развитие транспортной инфраструктуры. Я уверен, что когда туристы, которые сегодня находятся в столице, вернутся в Киев через год - они увидят много позитивных изменений », - сказал Александр Попов.

Также председатель КГГА обратился к международным журналистам с просьбой в свободное время ознакомиться с Киевом, посетить его выдающиеся места и, вернувшись на родину, рассказать о украинской столице своим соотечественникам.