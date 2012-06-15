Грищенко думает, что Тимошенко залезла ему в карман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с министром иностранных дел Грузии Григолом Вашадзе пресс-конференции в Киеве.

К.Грищенко отметил, что в 2009 году европейские партнеры были заинтересованы в том, чтобы как можно скорее возобновить поставки газа в Европу.

«И это было естественно. И, наверное, их мало интересовало, за чей счет и каким образом этот вопрос будет решен. А он был решен за мой, ваш, каждого украинского гражданина счет, поскольку мы платим сейчас больше, чем немцы, и это надо учитывать и нам, и нашим партнерам», - сказал К.Грищенко.

«Решать вопрос в интересах даже близких друзей за счет своей семьи… Наверное, надо думать, каким образом это отразится на тех, кто тебя избрал, кто тебе дал мандат, кто тебе дал полномочия», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил экс-премьер-министра Юлию Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

В декабре 2011 года Апелляционный суд Киева подтвердил это решение.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на российский газ устанавливается поквартально.

Цена природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за тыс. куб. м. Цена природного газа во втором квартале 2012 года увеличилась на 2,2% - до 425 долл. за тыс. куб. м с 416 долл. в первом квартале.