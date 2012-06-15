Глава МИД Швеции: Евроинтеграция Украины остановлена

Об этом в своем блоге написал министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт по итогам встречи с послом Швеции в Украине 12 июня в Стокгольме, сообщает Левый берег.

При этом он не смог спрогнозировать дальнейшее развитие событий, подчеркнув, что ключ к разрешению этой ситуации в руках украинской власти.

"Вместе с Польшей мы ориентировались на улучшение и углубление в Украине европейской перспективы, но политические и политизированные судебные процессы в последние годы, к сожалению, остановили этот процесс. Что будет дальше, мы не знаем. Ключ находится у политического руководства Украины", - отметил К.Бильдт.