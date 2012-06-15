Глава МИД Швеции: Евроинтеграция Украины остановлена
10:19, 15 июня 2012Политика
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Процесс европейской интеграции Украины остановлен, и дальнейшее развитие событий зависит от действий политического руководства страны.
Бильдт говорит, что ключ к разрешению ситуации в руках у украинских властей
Об этом в своем блоге написал министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт по итогам встречи с послом Швеции в Украине 12 июня в Стокгольме, сообщает Левый берег.
При этом он не смог спрогнозировать дальнейшее развитие событий, подчеркнув, что ключ к разрешению этой ситуации в руках украинской власти.
"Вместе с Польшей мы ориентировались на улучшение и углубление в Украине европейской перспективы, но политические и политизированные судебные процессы в последние годы, к сожалению, остановили этот процесс. Что будет дальше, мы не знаем. Ключ находится у политического руководства Украины", - отметил К.Бильдт.
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