Оппозиция требует выполнить резолюцию Европарламента о Тимошенко

Представители оппозиции предлагают Верховной Раде принять ряд первоочередных мер по обеспечению выполнения резолюции Европейского парламента по Украине от 24 мая.

В частности, предлагается поручить Комитету Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности в недельный срок подготовить и внести на рассмотрение ВР проект закона о внесении изменений в статьи 364 (злоупотребление служебным положением), 365 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины относительно декриминализации ответственности за политические решения; в месячный срок - проект закона относительно гуманизации законодательства о предварительном заключении и обеспечении конституционных прав и свобод лиц, взятых под стражу.

При этом Комитет Верховной Рады по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений должен в месячный срок провести тщательный и всесторонний анализ состояния соблюдения в Украине Европейской конвенции по правам человека, других актов законодательства Украины в сфере прав и свобод человека и гражданина с определением факторов, которые негативно отражаются на защите индивидуальных прав человека и соблюдении принципа верховенства права; подготовить предложения относительно приведения законодательства Украины к нормам Европейской конвенции по правам человека, стандартам Европейского Союза.

Комитет ВР по вопросам правосудия в месячный срок должен разработать и внести проекты законов, направленные на предоставление Верховному Суду Украины полномочий по осуществлению надзора за толкованием и применением законов судами низшего уровня и по пересмотру судебных решений, которые будут отвечать конституционному статусу этого суда как высшему судебному органу в системе судов общей юрисдикции; соблюдение принципа независимости судей, осуществление всестороннего, полного и объективного рассмотрения дел в судах с целью обеспечения справедливого, независимого и беспристрастного правосудия в Украине.

Депутаты также предлагают заслушать на одном из пленарных заседаний в июле отчет генерального прокурора Украины и информацию председателя Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел относительно обеспечения законности и беспристрастности при рассмотрении уголовных дел в отношении Юлии Тимошенко и Юрия Луценко.

Также парламент должен рекомендовать Кабинету министров предоставить Государственной пенитенциарной службе Украины безотлагательные поручения относительно неуклонного соблюдения прав и условий содержания в учреждениях предварительного заключения и исполнения наказаний Ю.Тимошенко, Ю.Луценко, других лиц, которые находятся под следствием или осуждены по политическим мотивам; обеспечения быстрого и беспристрастного изучения любых их жалоб по поводу пыток и других форм жестокого, нечеловеческого и унижающего достоинство обращения; неуклонного соблюдения их прав на посещение адвокатами, защитниками, родственниками и другими лицами.

Также предлагается обеспечить надлежащее лечение Ю.Тимошенко в сотрудничестве со специалистами клиники Charite (Германия) и в соответствии с их рекомендациями.

Кроме того, авторы проекта постановления считают, что парламент должен рекомендовать Президенту Украины обеспечить объективность и прозрачность процесса рассмотрения кассационной жалобы по делу Ю.Тимошенко и судебных процессов над другими лицами, заключенными по политическим мотивам; обеспечить контроль за выполнением органами государственной власти мер, направленных на реализацию рекомендаций и требований резолюции Европарламента по Украине.

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Как сообщал УНИАН, 24 мая Европарламент призвал Украину немедленно освободить осужденных по политическим мотивам. “(Европарламент) призывает к безусловному немедленному освобождению всех узников, осужденных по политически мотивированным основаниям, в том числе - лидеров оппозиции”, - говорится в третьем пункте резолюции.

При этом евродепутаты также призвали Украину определиться с судьбой осужденных оппозиционеров до начала предвыборной кампании. “(Европарламент) призывает украинскую власть прояснеть ситуацию узников, осужденных по политически мотивированным основаниям, до начала предвыборной кампании”, - говорится в документе.