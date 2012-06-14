Аваков возглавит избирательную кампанию оппозиции на Харьковщине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Батькивщины”.

В то же время руководителем Харьковского регионального избирательного штаба назначен Виталий Немилостивый (представитель «Фронта Змін» - УНИАН).

Первым заместителем руководителя штаба стала Ирина Ефремова (первый заместитель председателя харьковской «Батькивщины»).

Как сообщал УНИАН, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.Авакова по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий и власти, повлекшее тяжелые последствия). Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн. грн.

31 января 2012 года А.Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова экс-губернатору была избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.

25 марта А.Аваков был задержан в итальянском городе Фрозиноне.

Апелляционный суд Рима 12 апреля освободил А.Авакова, несмотря на то, что итальянский прокурор просил избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста.

В то же время в Генпрокуратуре Украины и МИД заявляли, что итальянский суд принял решение избрать в отношении А.Авакова меру пресечения в виде домашнего ареста.