Евродепутат: Газовые соглашения Тимошенко прошли экспертизу ЕС

14:54, 14 июня 2012
Политика
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Газовые соглашения Украины с Россией, за которые была осуждена экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, до подписания прошли экспертизу Европейского сообщества.  

Ребека Хармс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщила депутат Европейского парламента Ребекка Хармс.

По ее словам, до подписания газовых соглашений были проведены необходимые консультации.

Р.Хармс также отметила, что эти соглашения являются стандартными.

По ее мнению, в подписанных газовых соглашениях были предусмотрены самые лучшие на то время условия.

 

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