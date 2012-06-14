Евродепутат: Газовые соглашения Тимошенко прошли экспертизу ЕС
14:54, 14 июня 2012Политика
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Газовые соглашения Украины с Россией, за которые была осуждена экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, до подписания прошли экспертизу Европейского сообщества.
|Хармс защищает Тимошенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщила депутат Европейского парламента Ребекка Хармс.
По ее словам, до подписания газовых соглашений были проведены необходимые консультации.
Р.Хармс также отметила, что эти соглашения являются стандартными.
По ее мнению, в подписанных газовых соглашениях были предусмотрены самые лучшие на то время условия.
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