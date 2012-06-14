Евродепутат: Газовые соглашения Тимошенко прошли экспертизу ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщила депутат Европейского парламента Ребекка Хармс.

По ее словам, до подписания газовых соглашений были проведены необходимые консультации.

Р.Хармс также отметила, что эти соглашения являются стандартными.

По ее мнению, в подписанных газовых соглашениях были предусмотрены самые лучшие на то время условия.