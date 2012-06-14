В ЕС поняли, что Тимошенко не выпустят

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в Страсбурге на 19-м заседании Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС заместитель Генерального секретаря Европейской службы внешних действий Мачей Поповски.

“К сожалению, мы видим отсутствие желания решать эти вопросы выборочной юстиции”, - сказал он.

Представитель службы отметил, что для Верховного представителя ЕС остается приоритетным намерение добиться успеха для инициативы “Восточное партнерство”, которая объединяет 6 стран-восточных соседей ЕС, в том числе и Украину.

Вместе с тем М.Поповски отметил, что ЕС ожидает от Украины конкретной стратегии преодоления проблемы выборочного правосудия, честных и свободных парламентских выборов, а также продолжения реформ, которые уже были ранее согласованы в рамках двустороннего сотрудничества Украина-ЕС.

“Политически мотивированное судопроизводство – системная проблема, и она нуждается в системном решении в виде судебных реформ”, - подчеркнул М.Поповски.

При этом он отметил, что одобренный недавно новый Уголовный процессуальный кодекс в Украине является хорошим примером таких реформ, поскольку готовился в тесном сотрудничестве со специалистами Совета Европы.

Представитель Европейской службы внешних действий также отметил, что ЕС ожидает внесение Украиной изменений в законы о Генеральной прокуратуре, об адвокатуре, а также на пересмотр Уголовного кодекса, и, в частности, статей 364 и 365 с учетом рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы.