Минздрав не возражает, чтобы кровь у Тимошенко взял немецкий врач

Министерство здравоохранения Украины не возражает, чтобы забор крови экс-премьер-министра Юлии Тимошенко для анализа сделал самостоятельно немецкий врач.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове заявил журналистам заместитель министра здравоохранения Украины Александр Толстанов.

«И в этот раз и на протяжении всех месяцев врачи, и украинская и немецкая сторона, абсолютно никогда не возражали, чтобы был взят и сделан этот анализ крови. Наоборот мы на сегодняшний день абсолютно согласны с тем, чтобы это сделал самостоятельно немецкий врач, сам лично без чьего-то присутствия. И такие вещи были предложены», - сказал А.Толстанов.

При этом он отметил, что в соответствии с ведомственными инструкциями и существующей процедурой одна проба крови Ю.Тимошенко должна остаться в больнице и быть проанализирована в местной лаборатории, вторая проба должна быть сохранена как контрольный образец и третья проба может быть вывезена в Германию для проведения анализа.

Заместитель министра отметил, что 6 июня во время обхода такая схема проведения анализа крови была предложена Ю.Тимошенко.

А.Толстанов отметил, что от этого Ю.Тимошенко отказалась.

«Никаких возражений ни со стороны медицинских специалистов наших, ни со стороны правительства нашего государства относительно взятия этой крови и вывоза ее за пределы абсолютного не существует», - подчеркнул А.Толстанов.

Он опроверг заявления защиты Ю.Тимошенко о том, что главный врач ЦКБ «Укрзализныци» Михаил Афанасьев пытался скрыть информацию о том, что Ю.Тимошенко требовала провести анализ крови.