Евросуд не будет просить о переводе Тимошенко в клинику Шарите

Как сообщает пресс-служба Евросуда по правам человека, соответствующее решение было одобрено 30 мая.

Этим решением, в частности, отменяется требование к украинскому правительству, установленное 15 марта этого года, относительно обеспечения адекватного медицинского лечения Ю.Тимошенко в надлежащем медицинском заведении.

Согласно сообщению пресс-службы суда, суд пришел к заключению, что украинское правительство приняло необходимые меры.

Вместе с тем, суд отказал Ю.Тимошенко в ее иске от 25 апреля этого года, в котором она просила суд требовать от украинского правительства разрешить лечение Ю.Тимошенко в госпитале “Шарите” в Германии.

Ю.Тимошенко обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека 10 августа 2011 года. В своем обращении она, в частности, жаловалась на политически мотивированный характер ее уголовного преследования и задержания, на отсутствие судебного пересмотра решения о ее содержании под стражей в Лукьяновском СИЗО, и на неадекватные условия содержания и отсутствие медицинской помощи.

21 мая этого года украинское правительство формально обратилось в Евросуд по правам человека с просьбой отменить временные меры в связи с тем, что Ю.Тимошенко была переведена в Центральный клинический госпиталь “Укрзализныци”. Суд принял во внимание, что Ю.Тимошенко получает лечение под присмотром невропатолога со стороны, и решил отменить предварительные меры.

Вместе с тем, суд попросил правительство Украины предоставить дополнительную информацию относительно приемлемости и содержания дела, в том числе, относительно применения силы против Ю.Тимошенко во время ее перевозки в госпиталь вечером 20 апреля и относительно постоянного надзора за ней.

В сообщении пресс-службы также отмечается, что истец может обращаться с просьбами о применении предварительных мероприятий в рамках правила 39 Регламента суда в будущем при наличии соответствующих обстоятельств.

При этом пресс-служба также сообщила, что рассмотрение дела по существу начнется после предоставления обеими сторонами письменной информации на запросы суда.