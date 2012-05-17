Офис Волынца трусят, чтобы изъять документы Павловского

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом заявил народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Михаил Волынец, который находится на месте происшествия.

«Они пришли в офис по адресу Красноармейская, 65, и без каких-либо объяснений начали копаться в столах и шкафах, чтобы изъять всю необходимую документацию», - сказал М.Волынец.

По словам депутата, работникам офиса удалось заблокировать кабинет, где находятся милиционеры.

«Мы позвонили в отделение милиции, и теперь ожидаем, чтобы нам объяснили, что это за визит и что нужно этим людям», - сообщил М.Волынец.

Волынец - заместительм председателя профсоюза "Защита справедливости".

Пресс-служба организации КУПР сообщает, что обыск проводится в офисе Волынца по адресу ул. Большая Васильковская, 65, сообщает Украинская правда.

Как сообщил по телефону депутат, офис обыскивают с целью изъятия документов, принадлежащих БЮТовцу Андрею Павловскому.

Обращение в МВД с требованием объяснить суть происходящих событий, результата не дало, - сообщил Волынец.