Томенко не понимает, за что Янукович наградил «депутата-прогульщика»

Об этом Н.Томенко заявил сегодня УНИАН.

Вице-спикер заметил, что Президентом Украины был награжден депутат от фракции Партии регионов Юрий Чертков за «плодотворное законотворчество». При этом вице-спикер напомнил, что по этому рейтингу, который он периодически обнародует относительно активности депутатов в Верховной Раде, Ю.Чертков входит в десятку тех, кто менее всего работает в парламенте. «Либо люди, готовившие представление, не знали, как работают некоторые депутаты в Верховной Раде, либо был замысел окончательно дискредитировать имидж парламента и государственные награды. Если идти по такому пути, то нужно еще наградить с десяток депутатов-прогульщиков», - сказал он.

По словам Н.Томенко, это приводит к тому, что общество в последнее время вообще не воспринимает Верховную Раду и государственные награды. «К государственным наградам относятся не как к наградам, которые действительно даются за какие-то достижения, а как к наградам, которые формально вручаются друзьям и товарищам на день рождения представителей власти», - сказал вице-спикер.

Как пишет "Украинская правда", депутат Юрий Чертков входит в так называемую группу Рината Ахметова. Среди публикаций в интернете о нем вспоминают как об авторитете по прозвищу "Чёрт".