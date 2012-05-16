Жена Луценко: так называемых судей надо вычистить на корню

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в комментарии журналистам.

"Это полное отсутствие судебной системы в Украине. Я полностью присоединяюсь к словам и программной позиции относительно люстрации судебной системы и так называемых судей, которые занимают свои места в Украине. Я думаю, что в свое время найдется много юристов, которые смогут достойно занять эти места. Это надо вычистить на корню и начать все сначала", - сказала И.Луценко.

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Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года. Генпрокуратура выдвинула ему обвинение в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах и в превышении служебных полномочий.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за причиненные убытки), с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.

Сегодня, 16 мая, Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским райсудом.