Рассмотрение дела Лазаренко отложили на 10 октября

Сегодня опять не состоялось судебное заседание Печерского районного суда г. Киева по рассмотрению дела об отмене как незаконных и безосновательных постановлений о возбуждении уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО. Рассмотрение дела в очередной раз отложено на 10 октября 2007 г.

Об этом говорится в заявлении адвоката Марины ДОЛГОПОЛОЙ, текст которого передан УНИАН.

М.ДОЛГОПОЛАЯ напоминает, что заявление адвокатов П.ЛАЗАРЕНКО по этому вопросу было направлено в Печерский райсуд г. Киева еще в июле 2005 г. Согласно закону эта жалоба должна была быть рассмотрена судом не позже пяти дней со дня поступления в суд, но рассмотрение дела П.ЛАЗАРЕНКО по данному вопросу длится уже третий год, отмечается в заявлении.

Как отмечает адвокат, это дело рассматривает уже четвертый состав суда: судьи О.ПЕРВУШИНА и О.БИЛОЦЕРКИВЕЦ заявили самоотводы после того, как хорошо изучили материалы дела и увидели, что уголовное дело, возбужденное М.ПОТЕБЕНЬКО в 1998-2002 гг. в отношении П.ЛАЗАРЕНКО надо закрывать, поскольку Генеральная прокуратура Украины действительно не имела надлежащих законных оснований для его возбуждения.

М.ДОЛГОПОЛАЯ заявляет, что судья Печерского райсуда г. Киева Н.КВАСНЕВСКА, в производстве которой несколько последних месяцев находится данное дело, уже в который раз безосновательно откладывает судебное заседание.

Судьи Печерского районного суда г. Киева, отмечает адвокат, действуют противоправно, грубо в нарушение установленного законом процессуального срока рассмотрения дела. “Им или не разрешено, или они лично не осмеливаются сделать смелый гражданский поступок и вынести справедливое судебное решение в интересах экс-премьера П.ЛАЗАРЕНКО о закрытии его уголовного дела в Украине, как это уже сделано в отношении многих других лиц, фамилии которых фигурировали ранее по так называемому “делу Лазаренко”, - считает М.ДОЛГОПОЛАЯ.

При этом адвокат напоминает, что обвинение в адрес П.ЛАЗАРЕНКО, которые сейчас рассматривает Печерский райсуд, базируются, большей частью, на предположениях и ничем неподкрепленных домыслах следователей ГПУ. А американский суд еще в мае 2004 г. отменил и снял из судебного разбирательства, как безосновательные, подавляющее большинство обвинений в адрес П.ЛАЗАРЕНКО, которые были предоставлены украинской прокуратурой США.

М.ДОЛГОПОЛАЯ снова призывает общественность и руководство судебных органов Украины обратить внимание на недопустимые действия Печерского районного суда г. Киева, которые грубо нарушают конституционное право гражданина П.ЛАЗАРЕНКО.