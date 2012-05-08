Кузьмин заявляет, что суд над Тимошенко - самый справедливый в мире

Об этом, как сообщает "Тиждень",он сказал в интервью немецкому изданию Die Zeit.

«Чего вы собственно хотите? Какие проблемы у наших немецких друзей? ... Тимошенко получила самое справедливое в мире судебное разбирательство, она получает лучший медицинский уход, она не должна в тюрьме работать, ей позволено целыми днями писать протестные письма и ее не заставляют носить тюремную одежду, она нарушает все правила колонии и за это ее даже не штрафовали ... Я сейчас не могу представить свою жизнь без Тимошенко », - завил Кузьмин.

«Все, кто только может, вдруг начали говорить о диктатуре. Но никого не интересует, что в действительности сделала Тимошенко », - подчеркнул Кузьмин.

По словам первого заместителя Генерального прокурора, из-за Тимошенко он теперь постоянно должен ездить в Брюссель, Страсбург и оправдываться перед европейскими политиками.

Как сообщал УНИАН, 9 мая в Европарламенте состоится заседание круглого столана тему: "Процесс против Юлии Тимошенко - выполнение украинского закона или нарушение прав человека". Участие в нем примет и Ренат Кузьмин.