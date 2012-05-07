9 мая Кузьмин будет держать оборону в Брюсселе

9 мая в Европарламенте состоится заседание круглого стола на тему: “Процесс против Юлии Тимошенко – выполнение украинского закона или нарушение прав человека”.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, организатором круглого стола выступил вице-президент группы Прогрессивного Альянса социалистов и демократов Европарламента Либор Ручек (Чехия). В заседании круглого стола примут участие первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин и юрист Датского Хельсинкского комитета по правам человека Микаэль Люнгбо.

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