Президент Литвы посетит Ялтинский саммит в обмен на встречу с Тимошенко
Кроме литовского лидера, участие в Ялтинском саммите подтвердили президенты Польши, Словакии и Молдовы.
|Дяле Грибаускайте пообещали встречу с Тимошенко. Фото: Profi-forex.org.
Как сообщает сайт Польского радио, такое решение она приняла после того, как Президент Украины Виктор Янукович пообещал ей организовать встречу с заключенной экс-премьером Юлией Тимошенко.
«Я говорила с Президентом Украины о состоянии здоровья госпожи Тимошенко. Мы договорились с Виктором Януковичем, что у меня будет возможность встретиться с Юлией Тимошенко в Харькове. Это кардинально меняет ситуацию», – цитирует слова Д.Грибаускайте радио.
Она добавила, что, как и раньше, будет подчеркивать: процесс евроинтеграции Украины важен как для самого Киева, так и для Европейского Союза.
Польское радио напоминает, что руководители других балтийских государств – Латвии и Эстонии – решили не ехать на встречу в Ялту.
Приглашения на саммит не приняли 11 президентов стран региона. Кроме литовского лидера, участие в Ялтинском саммите подтвердили президенты Польши, Словакии и Молдовы.