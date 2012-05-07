Президент Литвы посетит Ялтинский саммит в обмен на встречу с Тимошенко

Президент Литвы Дяля Грибаускайте посетит Ялтинский саммит президентов Центральной Европы.

Как сообщает сайт Польского радио, такое решение она приняла после того, как Президент Украины Виктор Янукович пообещал ей организовать встречу с заключенной экс-премьером Юлией Тимошенко.

«Я говорила с Президентом Украины о состоянии здоровья госпожи Тимошенко. Мы договорились с Виктором Януковичем, что у меня будет возможность встретиться с Юлией Тимошенко в Харькове. Это кардинально меняет ситуацию», – цитирует слова Д.Грибаускайте радио.

Она добавила, что, как и раньше, будет подчеркивать: процесс евроинтеграции Украины важен как для самого Киева, так и для Европейского Союза.

Польское радио напоминает, что руководители других балтийских государств – Латвии и Эстонии – решили не ехать на встречу в Ялту.

Приглашения на саммит не приняли 11 президентов стран региона. Кроме литовского лидера, участие в Ялтинском саммите подтвердили президенты Польши, Словакии и Молдовы.