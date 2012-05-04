ЦИК назвала дату старта избирательной гонки

Также ЦИК должна не позднее 28 июля объявить о начале избирательного процесса по выборам в Верховную Раду, которые должны состояться 28 октября 2012 года.

Такие сроки установлены в соответствии с утвержденным ЦИК "Ориентировочный календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года".

Выдвижение кандидатов в депутаты от партий начинается за девяносто и заканчивается за семьдесят девять дней до дня голосования, т.е. с 30 июля по 9 августа включительно.

На исправление ошибок и неточностей, выявленных в представленных на регистрацию документах предоставляется два дня со дня подачи документов для регистрации кандидата (кандидатов) в депутаты.

В течение трех дней со дня объявления о начале избирательного процесса ЦИК должна получить средства на подготовку и проведение выборов от специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств.

Выборы состоятся 28 октября, ЦИК должна установить официальные результаты выборов до 12 ноября и обнародовать их в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" не позднее, чем через пять дней после принятия решения о результатах голосования, т.е. не позднее 17 ноября.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Центральная избирательная комиссия, согласно изменениям, внесеным 12 апреля Верховной Радой в государственный бюджет на 2012 год, увеличила смету расходов на подготовку и проведение парламентских выборов 28 октября до 1 млрд 212 млн 400 тыс. грн против 817 млн 700 тыс. грн, согласно смете, утвержденной ЦИК до принятия изменений в госбюджет.

Кроме того, ЦИК также утвердила смету своих расходов на организацию и проведение выборов на уровне 28 млн 162 тыс. грн.