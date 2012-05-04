ЦИК назвала дату старта избирательной гонки

10:30, 04 мая 2012
Политика
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Центральная избирательная комиссия назначила начало избирательного процесса выборов народных депутатов Украины на 30 июля 2012.

ЦИК назначила начало избирательного процесса на 30 июля 2012 года

 

Также ЦИК должна не позднее 28 июля объявить о начале избирательного процесса по выборам в Верховную Раду, которые должны состояться 28 октября 2012 года.

Такие сроки установлены в соответствии с утвержденным ЦИК "Ориентировочный календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года".

Выдвижение кандидатов в депутаты от партий начинается за девяносто и заканчивается за семьдесят девять дней до дня голосования, т.е. с 30 июля по 9 августа включительно.

На исправление ошибок и неточностей,  выявленных в представленных на регистрацию документах предоставляется два дня со дня подачи документов для регистрации кандидата (кандидатов) в депутаты.

В течение трех дней со дня объявления о начале избирательного процесса ЦИК должна получить средства на подготовку и проведение выборов от специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств.

Выборы состоятся 28 октября, ЦИК должна установить официальные результаты выборов до 12 ноября и обнародовать их в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" не позднее, чем через пять дней после принятия решения о результатах голосования, т.е. не позднее 17 ноября.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Центральная избирательная комиссия, согласно изменениям, внесеным 12 апреля Верховной Радой в государственный бюджет на 2012 год, увеличила смету расходов на подготовку и проведение парламентских выборов 28 октября до 1 млрд 212 млн 400 тыс. грн против 817 млн 700 тыс. грн, согласно смете, утвержденной ЦИК до принятия изменений в госбюджет.

Кроме того, ЦИК также утвердила смету своих расходов на организацию и проведение выборов на уровне 28 млн 162 тыс. грн.

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