Чернобыльцы в сопровождении милиции двинулись к Верховной Раде

Под Верховной Радой начался митинг представителей организаций ветеранов Чернобыля.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим в Мариинском парке, напротив Дома правительства, участники акции зачитали свои требования, в частности, об улучшении социально-экономических условий и отставке нынешней власти.

«В случае невыполнения наших требований, мы вам не завидуем», - подчеркнули участники акции и двинулись к Верховной Раде в сопровождении милиции.