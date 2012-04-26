Чернобыльцы в сопровождении милиции двинулись к Верховной Раде
11:55, 26 апреля 2012Политика
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Участники акции зачитали свои требования, в частности, об улучшении социально-экономических условий и отставке нынешней власти.
|Чорнобыльцы митингуют под Верховной Радой. Фото из архива
Под Верховной Радой начался митинг представителей организаций ветеранов Чернобыля.
Как передает корреспондент УНИАН, перед этим в Мариинском парке, напротив Дома правительства, участники акции зачитали свои требования, в частности, об улучшении социально-экономических условий и отставке нынешней власти.
«В случае невыполнения наших требований, мы вам не завидуем», - подчеркнули участники акции и двинулись к Верховной Раде в сопровождении милиции.
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