Акимова заработала 300 тысяч и взяла материальную помощь

Соответствующие данные И.Акимова указала в своей налоговой декларации за 2011 год, обнародованной на официальном сайте главы государства.

И.Акимова в прошлом году получила 16286 грн материальной помощи, 25 тыс. грн страховых выплат.

Она владеет земельным участком площадью 25400 кв. м, тремя квартирами площадью 25, 57 и 84 кв. м и домом площадью 238 кв. м.

В пользовании И.Акимовой находится автомобиль Nissan Note 2008 года выпуска.

На счетах банковских и финансовых учреждений первый заместитель главы АП имеет 530 тыс. грн, 240 тыс. грн из которых было положено в 2011 году.