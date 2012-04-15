Акимова заработала 300 тысяч и взяла материальную помощь
01:29, 15 апреля 2012Политика
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Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова в прошлом году получила 326145 грн совокупного дохода, из которых 306839 тыс. грн составила заработная плата.
Ирина Акимова
Соответствующие данные И.Акимова указала в своей налоговой декларации за 2011 год, обнародованной на официальном сайте главы государства.
И.Акимова в прошлом году получила 16286 грн материальной помощи, 25 тыс. грн страховых выплат.
Она владеет земельным участком площадью 25400 кв. м, тремя квартирами площадью 25, 57 и 84 кв. м и домом площадью 238 кв. м.
В пользовании И.Акимовой находится автомобиль Nissan Note 2008 года выпуска.
На счетах банковских и финансовых учреждений первый заместитель главы АП имеет 530 тыс. грн, 240 тыс. грн из которых было положено в 2011 году.
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