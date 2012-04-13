Эштон связала приговор Иващенко и подписание ассоциации

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-секретаря К.Эштон.

«Верховный представитель выражает разочарование в связи со вчерашним приговором В.Иващенко. Международное сообщество, включая Европейский Союз, внимательно следило за его делом. Несмотря на неоднократные призывы к Украине соблюдать международные стандарты честных судебных процессов, включая их прозрачность и независимость, это дело и в частности слушание 9 апреля демонстрируют значительные недостатки в этих сферах», - отмечается в заявлении.

Пресс-секретарь Верховного представителя также отметила, что К.Эштон также обеспокоена приговором экс-министру охраны окружающей природной среды Георгию Филипчуку, который на днях был приговорен к 3 годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении властью.

«Верховный представитель продолжит внимательно мониторить апелляционный процесс по этим делам, ожидая, что проблемы в судах первой инстанции будут решены. Верховный представитель подчеркивает, что уважение к верховенству права будет иметь определяющую роль при принятии решений о политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС», - отмечается в заявлении.