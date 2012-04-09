Иващенко выступает в суде, лежа на носилках

Бывший временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий Иващенко выступает на судебных прениях, лежа на носилках в конвойной комнате Печерского районного суда Киева, где сегодня проходит слушание его дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам по телефону адвокат В.Иващенко Борис Нечипоренко.

«Валерий Владимирович выступает в прениях, лежа на носилках», - сказал адвокат.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина Карпачева продолжает находиться в конвойной комнате, где рассматривается дело бывшего в.и.о министра обороны. Омбудсман прибыла в суд сегодня после обеда по просьбе жены В.Иващенко Валентины.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Печерский районный суд Киева был вынужден отложить до понедельника, 9 апреля, начало судебных прений по уголовному делу по обвинению В.Иващенко из-за его отказа принимать участие в судебном заседании в связи с резким ухудшением состояния здоровья – усилением боли в позвоночнике.

Сегодня, 9 апреля, утром В.Иващенко из-за неудовлетворительного состояния здоровья не смог покинуть медчастьКиевского СИЗО для того, чтобы конвой доставил его на заседание Печерского райсуда Киева. Суд сегодня дважды объявлял перерыв в заседании по рассмотрению дела В.Иващенко.

Позже В.Иващенко под конвоем на носилках доставила в суд скорая помощь, а заседание по его делу было перенесено из здания Печерского районного суда Киева, расположенного на улице Гайцана, в здание на улице Крещатик.

На заседание, которое проходит в конвойной комнате, не пустили ни журналистов, ни родственников подсудимого.