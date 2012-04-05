Министру Тимошенко дали три года тюрьмы

Соответствующее решение принял в четверг судья Соломенского районного суда Киева Владимир Мельник, передает РИА «Новости».

"Суд признал виновным Филипчука по части третьей статьи 365 Уголовного кодекса Украины, присудив ему три года лишения свободы и изменив меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей. Он был взят под стражу в зале суда и отправлен в изолятор", - сообщил адвокат экс-министра Николай Шупеня.

Он объяснил, что Г.Филипчук осужден за превышение власти и должностных полномочий во время заключения соглашения с юридической фирмой Astapov Lawyers о предоставлении Минприроде консультаций во время рассмотрения спора в международных юридических институтах по поводу расторжения соглашения, заключенного между правительством Украины и компанией Vanco International ltd. о разработке шельфа Черного моря.

Адвокат отметил, что будет подавать апелляцию, поскольку считает "абсурдным"решение суда.

Н.Шупеня отметил, что Г.Филипчук выполнял поручение Кабинета министров, в частности, экс-премьера Юлии Тимошенко.

"Там были отдельные поручения и премьер-министра, и распоряжения Кабинета министров, причем неоднократные. Все эти материалы мы брали с собой, они исследовались судом, но, к сожалению, не учтены", - сказал адвокат.

Как сообщалось, в декабре 2010 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Г.Филипчука по признакам злоупотребления служебным положением, которое повлекло за собой тяжкие последствия.