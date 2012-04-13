Ефремов не видит криминала в «кнопкодавстве»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, насколько законным является принятие такого документа, учитывая, что в сессионном зале на тот момент было не более 60 депутатов.

«Мы не нарушили ни одной буквы регламента и ни одного закона нашего государства», - сказал А.Ефремов. Он отметил, что депутаты обсуждали каждую поправку и потратили достаточно времени для того, чтобы обсудить все вопросы, связанные с УПК.

«Поэтому если кто-то видит какие-то нарушения, то существует процедура обжалования и пусть подают соответствующее обращение», - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, не является ли голосование одного депутата за своих 4-5 коллег нарушением, лидер фракции ПР сказал: «У нас написано, что депутат выражает голосование через электронную карточку, и каким образом он распоряжается электронной карточкой - в регламенте не оговаривается».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла новый Уголовный процессуальный кодексУкраины сегодня утром. За принятие кодекса проголосовал 271 народный депутат из 283 зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент рассматривал во втором чтении УПК четыре дня, начиная с 10 апреля. Однако если 10 и 11 апреля заседания ВР объявлялись закрытыми, то пленарное заседание, начавшееся в 10.00 12 апреля, завершилось лишь 13 апреля около 4.10 утра.

Всего в кодекс было внесено более 3700 поправок.

Около 23.00 12 апреля депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» покинули сессионный зал парламента, поскольку парламент не учитывал предложения к проекту УПК от оппозиционных фракций.

Перед этим член фракции «БЮТ-Батькивщина» Юрий Одарченко сообщил, что, по подсчетам оппозиции, в сессионном зале в тот момент находилось всего 56 депутатов от фракций большинства. Он заявил, что оппозиция будет обращаться в суд, поскольку Верховная Рада принимает важные законы, несмотря на отсутствие необходимого количества депутатов в сессионном зале.

Сегодня, 13 апреля, первый заместитель лидера фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей Соболев заявил, что «БЮТ-Батькивщина» будет обращаться в Конституционный Суд по поводу неконституционности принятия нового Уголовного процессуального кодекса.

Он отметил, что вчера все стали свидетелями, как небольшое количество людей голосовало за своих коллег при принятии УПК. «Если бы хоть один депутат Европейского парламента или Совета Европы позволил себе проголосовать за другого депутата, то он навсегда был бы лишен полномочий», - сказал он.

С.Соболев отметил, что именно эти грубые нарушения и будут предметом обращения в КС.

В свою очередь, председатель парламента Владимир Литвин утверждает, что во время принятия нового УПК не было «ни одного нарушения Регламента» Верховной Рады Украины.