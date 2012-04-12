Иващенко обвинил суд в подлоге

Бывший врио министра обороны Украины Валерий Иващенко через 35 минут после начала оглашения ему приговора попросил Печерский райсуд Киева сделать перерыв для того, чтобы он мог посетить санузел.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий в судебном процессе судья Сергей Вовк объявил, что суд удаляется в совещательную комнату на 5 минут, но В.Иващенко попросил сделать перерыв на 10 минут, заметив, что за 5 минут он просто не успеет дойти до санузла и вернуться.

В начале перерыва В.Иващенко обратился к журналистам с такими словами: «Я прошу обратить внимание: суд в своем приговоре занимается служебным подлогом, зачитывает показания свидетеля, предоставленные якобы в судебном заседании, а в действительности текст взят из обвинительного заключения».