Тягнибок: власть поняла, что объединенная оппозиция способна победить

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Свободы», об этом он сказал, комментируя решение Конституционного Суда о невозможности одновременно баллотироваться в Верховную Раду по партийным спискам и в мажоритарных округах.

«...Решение Конституционного Суда от 5 апреля 2012 года о невозможности одновременно баллотироваться в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательных округах на выборах в Верховную Раду стало еще одним красноречивым уроком для тех, кто верил, что с Партией регионов можно о чем-то договариваться», - подчеркнул О.Тягнибок.

Конечно, отметил он, это решение лежит не в конституционной и правовой плоскости, а в морально-политической. «Партия регионов, воспользовавшись помощью парламентской оппозиции в фактической легализации фальсификаций на выборах-2012, откровенно нарушила свои же обещания», – заявил лидер ВО «Свобода».

Также, по его словам, «для всех очевидно, что Конституционный Суд в настоящее время превратился в «универсальное оружие» в руках режима Януковича. Это решение, как и другие вердикты этого состава КС, провозглашают от имени Украины, но пишут и принимают вне границ суда».

«Так же понятно, что это - не последнее изменение правил избирательной гонки и не последняя махинация от режима Януковича», - заявил О.Тягнибок, добавив, что менять правила игры во время самой игры уже стало «грязным фирменным стилем» этой власти.

Как отметил О.Тягнибок, как только власть поняла, что объединенные оппозиционные силы способны победить даже в тех неблагоприятных условиях, которые сложились, – она прибегла к переписыванию избирательного закона. «И таких избирательных «сюрпризов» от власти можно ожидать и в дальнейшем», - убежден лидер «Свободы».