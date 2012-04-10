У Кличко упрекнули оппозицию: не садитесь за один стол с шулерами

Решение Конституционного Суда Украины о запрещении одновременного баллотирования в парламент в мажоритарном округе и по партийным спискам – это очередное свидетельство, что ко дню голосования закон о выборах будет еще неоднократно изменен под потребности партии власти. Об этом говорится в заявлении партии «УДАР», переданном УНИАН.

Комментируя принятое Конституционным Судом решение и «особенную бурно-радостную реакцию на него со стороны партии власти», в «УДАРе» констатируют: сбываются наихудшие прогнозы относительно принятого спешно закона о выборах. «Мы неоднократно отмечали то, что закон о выборах, который еще осенью во время голосования регионалы назвали самым лучшим, самым совершенным, и главное – компромиссным, ближе к выборам будет претерпевать все больше изменений, которые будут идти исключительно в интересах власти», – отмечают в партии.

«Этот пример, как и запрет украинцам, проживающим за рубежом, голосовать за кандидатов-мажоритарников, свидетельствуют о том, что партия власти, которая стремительно теряет голоса, будет драться за каждый мандат, делая ставку в первую очередь на мажоритарные округа. То, как легко и радостно партия власти готова менять еще вчера ею же принятый закон о выборах, в который раз подчеркивает беспринципность ее представителей», – считают в «УДАРе».

Вместо этого, отмечают в партии, «парламентская оппозиция получила очередной урок – нельзя садиться за один стол с шулерами и наперсточниками».

Как считают в «УДАРе», «отныне оппозиции необходимо сосредоточиться на ключевых вопросах - сформировать качественные списки, определить наиболее авторитетных и принципиальных кандидатов-мажоритарников, и идти на выборы под лозунгом «ни одного голоса партии власти».

Как сообщал УНИАН, сегодня Конституционный Суд Украины обнародовал принятое 5 апреля решение по делу о конституционности положений части пятой статьи 52, абзаца второго части десятой статьи 98, части третьей статьи 99 Закона Украины „О выборах народных депутатов Украины“.

Согласно решению КС, одно и то же лицо не может одновременно баллотироваться в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательных округах на выборах в Верховную Раду.