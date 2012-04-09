Иран подтверждает намерение возобновить переговоры с «шестеркой»

Иран подтверждает информацию о возобновлении переговоров Ирана с "шестеркой" международных посредников по ядерной программе Исламской республики 14 апреля, сообщает со ссылкой на агентство IRNA РИА Новости.

Первый раунд переговоров пройдет в Стамбуле. В случае, если стороны договорятся о необходимости дальнейших консультаций, второй раунд переговоров может пройти в Багдаде.

Накануне премьер-министр Турции Тайип Эрдоган заявил, что пока не может подтвердить планируемое проведение в Стамбуле переговоров. Стамбул ранее фигурировал в качестве места встречи, однако затем как возможные альтернативы иранская сторона называла Багдад и Дамаск.

Последняя попытка переговоров Ирана и "шестерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) была предпринята в Стамбуле 21-22 января 2011 года, она закончилась безрезультатно. МАГАТЭ по итогам переговоров заявило, что агентству не были предоставлены исчерпывающие доказательства мирного характера иранской ядерной программы.

Группа международных посредников с 2003 года совместно с МАГАТЭ добивается от Ирана приостановки работ по обогащению урана, которые могут представлять угрозу режиму ядерного нераспространения.