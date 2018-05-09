Съезд Батькивщины: деловое настроение и скромные булочки оппозиции

Много Юли и мало делегатов

В Киеве сегодня прошел XI съезд «Батькивщины».

Это был самый скромный съезд из всех съездов этой политической силы. Он проходил в продолжающем ветшать Доме учителя. Такие съезды бывают только у оппозиции. И, тем не менее, это был самый обнадеживающий съезд. Наверное, в такие периоды у партий остаются те, кого принято считать самыми преданными и идейными людьми.

На первом этаже Дома учителя толкались делегаты из областей.

- Откуда вы? - спрашиваю одного из людей в группе.

- Из Запорожья. Член бюро областной организации Геннадий Шевченко, - представился он.

- Ну и как, готовитесь к кампании?

- Почему «готовитесь»? Мы ее уже проводим.

- Представители Яценюка в партнерах не мешают?

- Мы давно сидим с «Фронтом перемен» за одним столом, мы готовимся к объединенному списку и общей кампании. А что вас собственно смущает? - запорожская группа посмотрела на меня как-то неодобрительно.

Меня ничего не смущало, и я раскланялась. Вахтер, который попивал чаек недалеко от гардероба, вызывающе и насмешливо спрашивал проходящих гостей: «Чего-то у вас плохо с фуршетом. Вот бывают такие партии, столы ломятся, а у вас только булочки для делегатов да чай...»

«Когда мы придем к власти, то у вас будет хорошая пенсия, и вам не нужно будет подъедать на фуршетах», - бросил кто-то из делегатов через плечо, направляясь наверх.

- Почему так мало людей? - поинтересовалась я у народного депутата Льва Бирюка.

- Чтобы провести полный съезд, надо организовать региональные конференции в областях, - объяснил господин Бирюк. - Мы определили квоты, от четырех тысяч один делегат. Раньше мы принимали квоты: один представитель от каждой сотни. Сейчас у оппозиции возможности скромнее. Даже если бы мы привезли автобусы, то власть стала бы кричать: разве это оппозиция? Скромность украшает человека, правда?

Я поднялась наверх. Осматривая зал съезда, я увидела, что народных депутатов от фракции БЮТ было мало. Наверное, так было задумано. Разглядела Льва Бирюка, Сергея Терехина, Владимира Бондаренко. Пришли самоборонцы Юрий Стець и Олесь Доний.

Наконец, начался съезд. Стол президиума был украшен двумя бело-красными букетами. На два небольших экрана выводились изображения Юлии Тимошенко. Юлия на съезде, на суде, в зале заседания суда над Луценко. Тут было много-много Юли. Это все немного напоминало заседание Печерского суда над ней.

Я видела те же лица, чувствовала сплоченность. Люди из областных аппаратов партии, сторонники... Я много раз пыталась понять это чувство, которое испытывают к ней журналисты, после того, как она стала узницей. Ей сочувствуют все. Что это – украинская плаксивость и любовь к жертвам? Сочувствие к женщине? Точнее, все: это уважение к бойцу, к мужеству, которое принято считать неженским. Ее сторонники получают политическое убежище, а она в своих убеждениях идет до конца. Кажется, готова идти до самого конца. Во время выступления нардеп Юрий Одарченко рассказал, что во время визита в тюрьму трех бютовцев только один из них попал в камеру к Тимошенко. Для двух других, которые приехали в Качановку без надежды ее увидеть, Тимошенко передала завернутый в салфетку кусочек тюремного хлеба.

Но, возвращаясь к началу съезда… Его ведущий Александр Турчинов первым гостем съезда объявил Юлию Тимошенко. Последовали овации и скандирования «Юля». Зал потом еще несколько раз вставал и много раз повторял: «Юля».

Даже за решеткой я слышу стук ваших сердец

А через пару минут Турчинов зачитывал недолгое приветствие, в котором Тимошенко писала, что «даже здесь, за решеткой, я чувствую вас, слышу стук ваших сердец, живу вашими пожеланиями и надеждами. Настоящую свободу не остановить и не посадить. Поэтому я все равно – с вами!»

Проникновенная речь была в общем-то. Юлия Тимошенко очень хотела быть услышанной: «Сегодня я прошу и умоляю вас только об одном: ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! Забудьте обо всех разночтениях, об амбициях, об узких партийных интересах, об идеологических разногласиях. Закройте их на замок, подарите оппонентам, потеряйте, спрячьте, выбросьте – и забудьте, где они лежат. Это наименьшее, что нам сейчас нужно. Одна-единственная идея и одна-единственная стратегия, ради которой стоит отбросить, отложить в сторону, на завтра все остальные темы и разговоры. Эта идея, эта стратегия – единство демократических оппозиционных сил Украины! Единство немедленное и безальтернативное».

Тимошенко просила ввести мораторий на критику друг друга, быть осторожными, говорила, что власть давно плевала на мировое сообщество и реакцию Европы и Америки, но она боится одного – объединенной оппозиции.

Общий враг

Потом вышел лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк. «Справедливость в этой стране победит. Юлия Тимошенко выйдет на свободу. Объединенная оппозиция сделает все, чтобы на свободу вышли Юлия Тимошенко и Юрий Луценко, - правильно начал он свою речь, казалось, что зал ждал именно этой фразы. - Мы должны преодолеть родовое проклятье украинской демократии, неспособной объединиться даже перед расстрелом. Яценюк не затягивал выступление. Он говорил о европейских планах страны. О том, что стране нужны перемены. Что общий враг — коррупция. Общий враг — режим Януковича.

Дальше Арсений Яценюк объявил, что переговоры о формате кампании уже на финишной прямой. Что до 10 апреля должны согласовать общий список мажоритарщиков и припечатал альтернативную оппозицию тем, что если они не идут колонной с КОДом, то поддерживают Януковича.

Письмо Юрия Луценко из СИЗО зачитал его брат Сергей. Там было прогнозированное заявление о том, что «Самоборона» вливается в “Батькивщину”, призвал к объединению все политсил, включая «Удар» Виталия Кличко.

Должность или единство

Одним из последних выступал Александр Турчинов. Говорил о Тимошенко, о Луценко, а самопожертвовании.

- Вы готовы потерять должность или место в списке ради единства и победы? - спрашивал он всех.

Зал утвердительно загудел.

- Громче, - снова обратился Турчинов.

- ДААА, - раздалось в ответ.

Турчинов говорил правильные вещи о том, насколько серьезно они отвечают за каждого депутата. Что «Батькивщину» не удалось расколоть, хотя часть депутатов оказалась не готовой работать в оппозиции. Зачитал резолюцию о том, что в течение месяца партия обещается создать общий партийный список.

После съезда (он занял около трех часов) не было обычной помпезности, больших кучкований участников. Главным героем журналистов был Яценюк: давал на улице брифинг, повторяя, что Кличко надо идти на выборы мэра и что оппозиция не может потерять столицу, отдав ее Попову. Повторял, что наш общий враг – это коррупция, бедность, продажные судьи и прокуроры. Где-то за его спиной стоял Николай Мартыненко.

У меня остались еще кое-какие впечатления и кое-какие сомнения от некоторых людей. Но о них я промолчу, чтобы не быть субъективной. К тому же что Тимошенко из Качановки попросила всех мораторий на критику. Она просила об этом не меня, но я сегодня присоединюсь к мораторию, потому что тоже хочу, чтобы мне вернули Батькивщину. Без кавычек. Может, получится.

Маша Мищенко

Фото УНИАН