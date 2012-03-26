Кличко пошел путем Тимошенко

Партия Виталия Кличко УДАР планирует присоединиться к Европейской народной партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Европейской народной партии, об этом В.Кличко заявил сегодня во время встречи с президентом ЕНП Вильфредом Мартенсом в Брюсселе.

“Мы договорились усилить уже существующее сотрудничество между Европейской народной партией и УДАРом. В этом контексте мне было очень приятно услышать намерение В.Кличко формально просить о членстве в Европейской народной партии”, - цитирует пресс-служба В.Мартенса.

В пресс-службе отметили, что в ходе встречи В.Мартенс и В.Кличко обсудили важность сотрудничества оппозиционных партий в Украине во время следующих парламентских выборов, необходимость широкого мониторинга избирательного процесса, вопросы выборов мэра Киева.

В.Мартенс отметил, что его, как и В.Кличко, беспокоит тот факт, что до сих пор не было сделано формального объявления даты выборов Киевского городского председателя, которые планировали на май.

“Я призываю украинскую власть организовать, как планировалось, местные выборы в конце мая: невозможность сделать это приведет к серьезным последствиям со стороны европейского и международного содружества”, - отметил лидер европейских “народников”.

В.Мартенс также сказал, что будет призывать европейское и международное содружество использовать возможности проведения летом этого года финальной части чемпионата Европы по футболу в Украине для усиления давления на украинский режим с целью положить конец нарушениям прав человека.

Как сообщал УНИАН, сегодня в семью Европейской народной партии входит 74 партии из 40 стран Европы.