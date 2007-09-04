Лубченко предлагает СНБО заняться информационной безопасностью

Председатель Национального союза журналистов Украины Игорь ЛУБЧЕНКО направил Президенту Украины, председателю Совета национальной безопасности и обороны Украины Виктору ЮЩЕНКО и секретарю СНБО Ивану ПЛЮЩУ Меморандум НСЖУ о положении в национальном информационном пространстве.

Как сообщили УНИАН в НСЖУ, И.ЛУБЧЕНКО от имени секретариата Союза внес предложение, чтобы проблемы информационной безопасности государства были подробно проанализированы с участием представителей государственных, общественных и научных кругов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Текст Меморандума размещен на сайте Национального союза журналистов