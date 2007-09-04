Партия регионов утверждает, что активисты БЮТ избили шахтера

Партия регионов заявляет, что донецкие активисты БЮТ на автомобиле сбили человека, после чего избили его.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, 2-3 сентября в ряде интернет-СМИ прозвучала информация о якобы зверском избиении членов БЮТ в селе Елизаветовка Марьинского района Донецкой области. Основанием для этого, по утверждению пресс-службы БЮТ, был тот факт, что они были одеты в футболки с символикой Блока Юлии Тимошенко, что и обусловило нападение.

«Реальные факты свидетельствуют об обратном: очередная «страшилка» бютовцев оказалась мыльным пузырем, призванным в который раз показать «звериный облик» Донбасса, нетерпимость его жителей к инакомыслящим и т.д.», говорится в сообщении.

По словам начальника 53-го окружного штаба Партии регионов Василия ГОНЧАРЕНКО, «жертвы избиения» действительно возвращались с ночной дискотеки на автомобиле «Волга». Но, по-видимому, веселье так вскружило им голову, что они не заметили, как под колеса их машины попал 40-летний горняк шахты «Южнодонбасская» №1 Иван ЧУПРИНА. Именно он и является единственным реальным пострадавшим в результате тех событий».

Как заявил В.ГОНЧАРЕНКО, «члены БЮТ» просто сбили человека, более того, выйдя из своей машины, они, «оскорбившись» тем, что он «подавал голос», сломали ему еще и нос. Сейчас Иван ЧУПРИНА лежит в районной больнице Красногоровки с сотрясением головного мозга и перебитым носом”.

Как сообщал УНИАН, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, 4 сентября, прибыла в Донецк, чтобы расследовать инцидент с избиением активистов блока.

По информации пресс-службы Донецкого областного штаба блока, Ю.ТИМОШЕНКО побывала в больнице г.Красногоровка, где находятся на лечении активисты городского штаба БЮТ г.Ждановки Артем СЕНОВ и Сергей и Алина АРХИПЧУКИ.

В пресс-службе также напомнили, что в с.Елизаветовка Марьинского района Донецкой области около 15 человек совершили хулиганское нападение на членов партии БЮТ - председателя городского штаба г.Ждановки А.СЕНОВА, а также работников штаба БЮТ Алину и Сергея АРХИПЧУКОВ возвращались с дискотеки домой и были одеты в футболки с символикой БЮТ. В результате нападения активисты БЮТ получили телесные повреждения и были госпитализированы.