Пискун: ГПУ должна проверить работу прокуратуры Николаевской области

Генеральная прокуратура Украины должна провести комплексную проверку работы прокуратуры Николаевской области. В то же время правоохранительную систему необходимо реформировать, и принятие нового Уголовно-процессуального кодекса будет способствовать тому, что суд, прокуратура и милиция будут работать в соответствии с европейским законодательством, а это не даст возможности злоупотреблять властью. Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов, член Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Святослав ПИСКУН.

Говоря о событии в Николаеве (где трое молодчиков сначала изнасиловали, а затем пытались сжечь 19-летнюю Оксану МАКАР – УНИАН), экс-генпрокурор заметил, что в данном случае «работа правоохранительных органов была неудовлетворительной». «И я уверен, что на период расследования этого уголовного дела об изнасиловании будут отстранены от должности и начальник управления милиции, и прокурор, который должен был смотреть за соблюдением законов по расследованию этого дела. Я уверен, что будет дана оценка должностным лицам, которые допустили то, что были освобождены из-под стражи и могли скрыться и предотвратить расследование этого дела преступники, принимавшие участие в убийстве», - цитирует С.ПИСКУНА сайт Партии регионов.

«Уверен, что после того, что произошло, Генеральная прокуратура Украины теперь проведет комплексную проверку всей работы прокуратуры Николаевской области», - заметил политик.

По его убеждению, «внимание общественности к этому делу означает, что, по крайней мере, дальше нарушений не будет». «Общество научилось реагировать, и мы это видим. Общество становится более открытым. О делах все узнают через несколько минут после того, как, например, раскрыто преступление. Это свидетельствует о том, что журналисты и общество адекватно реагируют на ситуацию», - отметил он.

С.ПИСКУН также обратил внимание на то, что необходимо проводить реформирование правоохранительной системы. «Власть подала на рассмотрение парламента проект нового УПК. Этот законопроект не даст возможности правоохранительным органам злоупотреблять властью. Также я абсолютно убежден, что суды, прокуратура, милиция должны быть подконтрольными обществу», - подчеркнул С.ПИСКУН.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое молодчиков завлекли в квартиру 19-летнюю О.МАКАР и изнасиловали ее, после чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и пытались сжечь. У пострадавшей обгорело 55% тела, она находится в крайне тяжелом состоянии. Девушке ампутировали руку, и врачи рассматривают возможность дальнейших операций.

11 марта трех подозреваемых задержали, однако двух из них потом отпустили под подписку о невыезде.

13 марта в Николаеве состоялись две акции протеста против решения отпустить под подписку о невыезде двух подозреваемых в преступлении.

После этого по представлению прокуратуры Николаевской области суд принял решение об аресте трех подозреваемых.

Однако 14 марта мать девушки Татьяна СУРОВИЦКАЯ заявила, что следователи пытаются приуменьшить вину трех подозреваемых в совершении преступления.