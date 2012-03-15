Власенко: Они бы еще написали, что она требует лечиться на Марсе

Защитник экс-премьер-министра Украины Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что врачи Качановской исправительной колонии не выполняют рекомендаций международного медицинского консилиума относительно лечения Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня возле Качановской исправительной колонии С.ВЛАСЕНКО сказал журналистам: "Ю.ТИМОШЕНКО не получает никакого лечения. Недавно была распространена фальшивка за подписью каких-то врачей о том, что Ю.ТИМОШЕНКО якобы требует лечиться только в Германии. Они бы еще написали, что она требует лечиться на Марсе. Это именно те врачи, которые все время писали, что "ТИМОШЕНКО здорова". Теперь они пишут, что она требует лечиться где-то в Германии. Ю.ТИМОШЕНКО требует единственное – она требует четкого соблюдения того протокола лечения, который установили международные врачи".

Защитник напомнил, что Юлия ТИМОШЕНКО передала ему оригинал выводов работы международной медицинской комиссии. "Немецкие врачи абсолютно четко установили: первое – Ю.ТИМОШЕНКО нетрудоспособна, второе – лечение надо проводить в стационаре специализированного медицинского учреждения, третье - лечение надо начинать немедленно, четвертое – в связи с тяжестью болезни и в связи с тем, что ее не лечили с 5 ноября (в 2011 году) лечение является сложным и многофункциональным, его невозможно обеспечить в условиях тюрьмы", - подчеркнул он.

"На протяжении трех недель Ю.ТИМОШЕНКО, несмотря на письменные и устные заявления, не получает никаких обезболивающих лекарственных препаратов", - заявил С.ВЛАСЕНКО.