Регионал парализовал сессию облсовета, обзывая оппозицию предателями

Девятая сессия Хмельницкого областного совета была остановлена на 10 минут из-за резкого заявления депутата от фракции Партии регионов в областном совете Михаила ВОЙТЮКА, который назвал представителей оппозиции “предателями и агентами влияния”.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление М.ВОЙТЮК сделал на заседании сессии областного совета, зачитывая обращение к правоохранительным органам относительно факельного шествия свободовцев в конце января этого года.

“Можно ли спокойно смотреть на то, как тимошенковцы, турчиновы, яценюки, гриценки, луценки, наливайченки, королевские, всевозможные огрызки являются агентами-предателями и агентами влияния, разрушают экономику государства, презирают право и украинскую нацию”, - сказал он.

После этой реплики депутаты от фракции ВО “Батьківщина” начали выкрикивать “ганьба” и оставили сессионный зал на 10 минут для консультации.

Председатель облсовета Николай ДЕРИКОТ был вынужден объявить перерыв.

По мнению руководителя фракции «БЮТ-Батьківщина» в облсовете Ивана ГЛАДУНЯКА, регионал М.ВОЙТЮК умышленно сорвал заседание сессии с целью, чтобы депутаты от ВО “Батьківщина” отказались от участия в сессии.

“Это провокация господина ВОЙТЮКА, а поэтому прошу, чтобы Партия регионов дала оценку его действиям”, - отметил И.ГЛАДУНЯК.

Председатель фракции ПР и председатель Хмельницкой ОГА Василий ЯДУХА заметил, что депутат М.ВОЙТЮК сегодня на заседании фракции не делился с коллегами своим обращением.

“Это личное мнение депутата Михаила ВОЙТЮКА, а не фракции Партии регионов”, - сказал В.ЯДУХА.