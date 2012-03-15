Власенко: в тюрьме Тимошенко экстренно наводят марафет, стены моют мылом

Власть готовит декорации в Качановской колонии, куда завтра планируется «запустить большое количество журналистов», заявляет защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», об этом он сказал на брифинге возле Качановской колонии.

По словам С.ВЛАСЕНКО, Администрация Президента готовит очередную провокацию относительно Ю.ТИМОШЕНКО.

Как отметил защитник, сейчас в колонии, где содержится Ю.ТИМОШЕНКО, «экстренно строятся декорации: с мылом моют стены, лестницы, красят заборы, со всей Харьковской области в это пенитенциарное учреждение свозят лучшее медицинское оборудование».

«Я думаю, что завтра большое количество представителей прессы запустят сюда для того, чтобы продемонстрировать, что якобы тюремщики создали стационарные условия лечения для ТИМОШЕНКО непосредственно в Качановской колонии», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

«Ровно через полчаса после того, как вы все уедете, это все развезут обратно, и дальше будет тихо и спокойно, но мы будем слышать лживые заявления пенитенциарной службы о том, что они создали все условия для лечения ТИМОШЕНКО», - добавил С.ВЛАСЕНКО.