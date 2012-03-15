Сухой: Украина «сто лет не нужна» Европе

Украина «сто лет не нужна» Европе, «все эти движения в нашу сторону были для того, чтобы подергать ПУТИНА и Россию». Такое мнение в интервью УНИАН выразил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам социальной политики и труда, член фракции Партии регионов Ярослав СУХОЙ.

В частности, на вопрос, является ли провалом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА то, что парафирование Соглашения об ассоциации с ЕС все время переносится, Я.СУХОЙ ответил: «Ничего подобного. Мы четко выполняем все обязательства, которые мы взяли перед ЕС, пытаемся каким-то образом гармонизировать наше внутреннее законодательство с европейским. У меня создается впечатление, что Европа и не думала, и не хотела нас никуда пускать. Все эти движения в нашу сторону были для того, чтобы подергать ПУТИНА и Россию. Мы им там сто лет не нужны. Мяч сейчас на их стороне, а не на нашей. Поэтому я не понимаю, какие к нам могут предъявить претензии».

Я.СУХОЙ при этом отверг все обвинения в антидемократичности власти Украины: «Какие антидемократичные? Мы с вами говорим на любую тему. Если бы была антидемократия, то вы бы и рот здесь не раскрыли».

На замечание о том, что в Украине появились политзаключенные, Я.СУХОЙ заявил: «Кто?! (Воскликнул, как будто удивленно - Авт.). ЛУЦЕНКО - что, посадили за то, что он расклеивал листовки, а ТИМОШЕНКО сказала что-то на митинге? Какие политзаключенные?!».

По словам депутата-«регионала», «рассмотрение дела ТИМОШЕНКО по сути было подменено политической трескотней. Вы видели, как она себя вела в суде? Или во время допросов? Ренат КУЗЬМИН нам докладывал и говорил, что каждый протокол она подписывала “все прокуроры - сволочи”, вместо того, чтобы просто подписать. Сами сделали из суда посмешище. Что здесь антидемократического, я, честное слово, не понимаю. Скажите, а что - какую-то газету закрыли?».

На комментарий журналиста о том, что можно газеты не закрывать, можно просто сделать так, что вместо объективных новостей телеканалы и другие СМИ будут подавать нужную власти информацию, Я.СУХОЙ заявил: «Уважаемая, дедушка Крылов когда-то сказал, что такое свобода слова. Бог послал вороне кусочек сыра, но она его выпустила, чтобы иметь возможность каркать. Сыр украла хитрая лиса, а ворона себе каркала. Я знаю, что такое честный журналист, которого бьют, и знаю, какой поливает грязью за деньги».

В то же время относительно Ю.ЛУЦЕНКО представитель ПР сказал: «Я лично считаю, что ЛУЦЕНКО не надо было держать в изоляторе, поскольку он не уклонялся от допросов. И то, что его закрыли, считаю неправильным. Я не могу комментировать решения суда, но я считаю, что мера наказания, которую ему назначили, великовата».

*** Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН.