Ярослав Сухой: Я получаю по голове за все просчеты власти

17 марта состоится очередной съезд Партии регионов. Накануне УНИАН взял интервью у заместителя председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и труда, члена Партии регионов Ярослава Сухого.

Ярослав Михайлович, в последнее время звучат отдельные прогнозы, что Партию регионов ждет такое же будущее, как и предыдущие пропрезидентские политические силы...

Ничего подобного не будет! Потому что предшественники, которые распались, вы, наверное, имеете в виду Нашу Украину, были не идеологическими. А Партия регионов имеет четкую идеологию, поэтому имеет своих сторонников. В частности, это поддержка отечественного производителя, преференции базовым отраслям народного хозяйства, высокие технологии. И самая идеологическая составляющая ПР - это необходимость реформирования всех сторон общественно-экономической жизни. Без этого модернизации страны не будет. Соответственно не будет независимой Украины, мы превратимся в некий придаток Российской Федерации.

Поэтому Партия регионов на сегодняшний день в кризисе не находится. Мы имеем возможность и право критиковать. На последнем заседании фракции партийцы жестко критиковали правительство, называли их просчеты. Нас нормально слушали, нормально воспринимали.

Партийная группа от ПР в нашем комитете неоднократно обращалась к Президенту с необходимостью профинансировать необходимые социальные инициативы и мы с радостью увидели, что многие из наших предложений Президент озвучил недавно на заседании Кабмина.

И когда первый вариант пенсионной реформы нам не понравился, потому что он был бесчеловечен, мы с этим вариантом пошли в АП. Там мы объясняли Сергею Тигипко, что реформирование - не значит развал. И мы этого добились.

В Партии регионов, как и в любом живом организме происходят процессы совершенно ясные и прозрачные - идет борьба между партийной бюрократией. Такие процессы происходят в каждой партии.

Плохо, когда партия, например, БЮТ, олицетворяется одним человеком, тогда нет возможности с кем-то бороться и отстаивать какую-то точку зрения. Я не могу на примере какой-то областной организации сказать, что идут какие-то негативные процессы разочарования или развала. Где-то вышли люди из партии, а где-то зашли. Это же не КПСС и хорошо, что ПР неогосударственная. Партия регионов сегодня - это живой, нормальный, политический организм, который действует так, как и вся наша экономика, т.е. нет заоблачных успехов, но и нет отчаяния.

Партия регионов многочисленная. Многие потянулись было к ней, думая отхватить кусок пирога, но получили за это по рукам.

На съезде в вашу партию должен влиться Тигипко со своей "Сильной Украины". Также была информация, что к ПР присоединится "Единый центр" Балоги. Правда, она была затем опровергнута, но не бывает дыма без огня. Вы что-то об этом знаете?

О Балоге я не знаю. На уровне слухов я тоже об этом слышал. Пока в повестке дня заявлено совместный съезд "Сильной Украины" и Партии регионов, где будет объявлено о вливании партии Тигипко в ПР. Какие там договоренности, я не знаю ...

Я знаю о вашем скептическом отношении к Сергею Тигипко... Его присоединение чем-то поможет ПР?

Здесь вы несколько ошибаетесь... Мое отношение к Сергею Тигипко не скептическое. У меня скептическое отношение к идее, которую кто-то выдвинул, что именно Тигипко возглавит Партию регионов.

Это предполагал сам Тигипко...

Ну, это как в том анекдоте, "съесть то он с съест, но кто ему даст". Он бы не возражал, если бы, конечно, он бы возглавлял такую ​​партию... Но для этого нужна воля партийцев, а не одного Сергея Леонидовича.

А относительно вопроса о присоединении, то считаю, что реформаторский дух политиков "Сильной Украины" только усилит тенденцию к модернизации, которая сейчас есть в Партии регионов.

До избрания Януковича президентом, спикерами Партии регионов были Шуфрич, Герман, Колесников, вы, а теперь - Колесниченко, Чечетов, Бондаренко. Сами же регионалы кулуарно иронизируют относительно этих персонажей, говорят, что это "цвет и ум нации". Для вас эта замена спикеров произошла безболезненно?

Я вам скажу откровенно, я приложил много усилий, чтобы в нашей фракции появились новые спикеры, чтобы заговорили молодые народные депутаты. Потому что считаю задачей политика подготовить себе замену.

То, что не говорит сейчас от имени фракции Герман... Ну так она говорит от имени Администрации Президента и ничего не изменилось, она остается членом партии. Так же членами ПР остаются Акимова и другие, ставшие работниками министерств, ведомств...

А вы лично удовлетворены сегодняшним спикерами ПР Колесниченко, Бондаренко?..

Вы что, хотите, чтобы меня на куски порвали, как я скажу... Это же мои коллеги. Ну хорошо, скажу дипломатично: чем-то доволен, чем-то - нет.

Общественность каждый раз удивляется, когда из уст власти звучит, что она проводит реформы. Однако за два года никто и близко не увидел, чтобы хоть одну отрасль реформировали. Все недовольство людей власть объясняет не нищей жизнью, а "болезненными" реформами, которых просто напросто нет... Ведь если Саакашвили проводил реформы, то их увидел весь мир. Сами регионалы неоднократно ставили Грузию в пример...

Пенсионную реформу мы начали и сейчас стоим на правильном пути. Какой эффект? Эффект тот, что мы выплачиваем людям пенсию. Мы стояли на пороге большой беды, когда могли просто сорвать выплату пенсий, а сорвав выплату один раз, дальше бы шла уже цепная реакция.

Сколько было шума, но сейчас имеем поступления при уменьшении количества налогов, при уменьшении налога на прибыль, мы имеем рост.

Конечно, Грузии легче, поскольку они маленькая страна по размеру. Но давайте поживем до 2015 года, когда президент Янукович будет отчитываться за свою каденцию работы и мы увидим, как воплотились эти реформы.

Очень прошу - реформа в энергосбережении. На сегодняшний день мы уже видим, как спасаемся, исходя из той ситуации, когда большая цена на газ. Есть возможность подключать альтернативные источники энергии.

Мы не имеем немедленных поразительных успехов, потому что мы долго выравнивали ситуацию.

Слышать о реформе в энергосбережении, которую еще никто в действительности не проводил, смешно... Как и то, что вы называете выплату пенсий реформой...

Первые положительные последствия заключаются в том, что мы стабилизировали бюджет Пенсионного фонда. Мы остановили падение, рост дефицита. Если этого не произошло, мы бы просто не смогли выплачивать пенсии. Мы стабилизировали налоговые поступления. Сделали налоговую систему более прозрачной и понятной. Так же, как и реформирование таможенного дела, судебного... Говорят, что судебная реформа заказная... Да она такая же судебная система, как мы сами.

Я здесь с вами не соглашусь, что значит: как мы сами? Честному гражданину не выгодна такая судебная система, которую ему предлагает власть...

Мы часто также слышим, как Янукович и правительство работают над улучшением инвестиционного климата в Украине. Однако реальная картина совсем плохая. Послы откровенно говорят о том, что на своем посту дипломата они должны ходить по кабинетам чиновников, чтобы хоть как-то защитить бизнес своих соотечественников. И защитить от кого? От рейдерства тех же чиновников и силовиков. И, например, по некоторым данным, 70% польского бизнеса за последнее время просто ушло с украинского рынка, потому что государство создает такие условия, они просто не могут выжить. Так улучшение инвестиционного климата такое же, как "улучшение жизни уже сегодня"?

На перспективу Украина ожидает отток инвестиционного капитала, ибо то, что заставили частных кредиторов простить грекам сотни миллиардов евро долга, лишило их возможности наращивать кредитный портфель для других инвестиций. И это вы должны прекрасно понять и здесь мы абсолютно ни при чем.

Я, например, не слышал, чтобы испанцы, итальянцы или поляки, которые имеют в Украине бизнес, имели проблемы с каким-то рейдерами, потому что это серьезное дело.

Странно, ведь об этом неоднократно говорил хотя бы Посол Великобритании Ли Тернер. А в том, что предприниматели по несколько недель не могут провести свой товар через таможню и якобы им даже уже не помогают те взятки, которые они платили за растаможку ранее, в этом тоже виновата греческая ситуация?

Смотрите, чтобы с вами потом никто не судился. Такое не говорите. Если такое есть, то пусть люди напишут вам на УНИАН жалобу. Я такого не знаю, у меня фактов, что кто-то кому-то платит откаты, нет.

Помню, как мне когда-то сказали, что Суркис купил в Черткове мясокомбинат и не платит людям зарплату. Мы тогда были депутатами четвертого созыва. Я подхожу и спрашиваю его об этом. Он мне ответил: "Славочка, потому что я к тебе хорошо отношусь, я тебя никуда не пошлю. Я понятия не имею, где этот город и где тот комбинат".

В каждом конкретном случае надо разбираться. Я знаю, что курс Президента - сделать Украину более привлекательной для инвестиций.

Парафирование Соглашения об ассоциации с ЕС все время переносится, а о сроках ее ратификации никто и не заикается... Это провал Януковича?

Ничего подобного. Мы четко выполняем все обязательства, которые мы взяли перед ЕС, пытаемся каким-то образом гармонизировать наше внутреннее законодательство с европейским. У меня складывается впечатление, что Европа и не думала, и не хотела нас никуда пускать. Все эти движения в нашу сторону были для того, чтобы подергать Путина и Россию. Мы им там сто лет не нужны. Мяч сейчас на их стороне, а не на нашей. Поэтому я не понимаю, какие к нам могут предъявить претензии.

Понятно какие - антидемократические...

Какие антидемократические? Мы с вами говорим на любую тему. Если бы была антидемократия, вы бы рот здесь не раскрыли.

Кроме того, в Украине появились политзаключенные...

Кто? (Воскликнул будто удивленно. - Авт.). Луценко - что, посадили за то, что он расклеивал листовки, а Тимошенко сказала что-то на митинге? Какие политзаключенные?

То есть вы считаете, что все международные дипломаты, которые присутствовали на судах Луценко, Тимошенко, передавали необъективную информацию своим правительствам?

Именно так! Рассмотрение дела Тимошенко по сути было подменено политической трескотней. Вы видели, как она себя вела на суде? Или во время допросов? Ренат Кузьмин нам докладывал и говорил, что каждый протокол она подписывала "все прокуроры - сволочи", вместо того, чтобы просто подписать. Сами сделали из суда посмешище. Так что здесь антидемократического, я, честное слово, не понимаю.

Я знаю, что женщинам не место в зоне, мне жаль, что она туда попала, но Тимошенко хотела туда попасть. Она пыталась туда попасть. Она и сейчас себя очень странно ведет. То она на высоких шпильках зимой на митингах бегала, то она уже встать не может, и ее надо на коляске возить. Те врачи так сказали, а те так... Так что здесь недемократического?

Скажите, а что какую-то газету закрыли?

Можно газеты не закрывать, можно просто сделать так, что вместо объективных новостей телеканалы и другие СМИ будут подавать нужную властям информацию...

Уважаемая, дедушка Крылов когда-то сказал, что такое свобода слова. Бог послал вороне кусочек сыра, но она его выпустила, чтобы иметь возможность каркать. Сыр украла хитрая лиса, а ворона себе каркала. Я знаю, что такое честный журналист, которого бьют, и знаю, который поливает грязью за деньги.

Относительно Луценко... Я лично считаю, что Луценко не нужно было держать в изоляторе, он не уклонялся от допросов. И то, что его закрыли, считаю неправильным. Я не могу комментировать решение суда, но я считаю, что мера наказания, которую ему назначили, великовата.

Азаров в очередной раз надеется, что Россия «прозреет» и пересмотрит "несправедливую цену на газ". Вы верите в такое прозрение России?

Скажу откровенно, на что я надеюсь. В бизнесе в условиях рынка не бывает прозрения. И вообще в политике и в экономике не бывает друзей или врагов. Есть интересы. Так вот интересы россиян состоят сейчас в том, что их отрасли и целые хозяйства тесно завязаны с нами. Их боевые вертолеты К-50, К-52, Ми-28 не смогут и дальше быть лучшими в мире без наших украинских двигателей, без нашей гидравлики и без харьковской системы боя "Хартрон". Но наши комплектующие подорожали, и это потому, что выросла цена на газ, цена на энергоносители увеличилась. Я только одну отрасль назвал, а могу назвать и другие, в том числе и в военно-промышленном комплексе и в области космоса.

Поэтому русские должны пересмотреть цену на газ. Это экономическая, внеполитическая составляющая. А есть еще и политическая составляющая - социальная. Я депутат запорожский. Это мой округ, на котором я работаю еще с третьего созыва. Я ежемесячно езжу к ним на встречи, получаю по голове за все просчеты власти. И люди уже начинают серьезно ставить вопрос: “За что Россия нас так наказала? Русскоговорящее Запорожье с Россией связано тесными узами... За что они нас, мы то тут причем?!”. И Путин не может не учитывать такие настроения. Согласно социологии, мы как считали, так и считаем Россию дружественной страной, но у людей все больше нарастает скепсис относительно Путина, мол, что он на нас хочет заработать?

Слушайте, мы заплатили 30 лишних миллиардов. Это не шутки. Наконец, дело даже не в тех деньгах, а почему он так сделал? Даже сам Президент как-то с болью с экранов сказал: "Не могу понять, за что нас так наказывают?».

А вы для себя придумали объяснение, за что?

Думаю, за предшественников. Вот эти предшественники, по-всякому обзывали русских... И через статью "Обращение в Европу" Юлии Владимировны, которая вышла в 2007 году, где она призвала европейцев "не проморгать Путина, как в свое время Европа проморгала Гитлера". И мы сейчас платим за это сравнение.

Россию также обвинили в Голодоморе. Им, наверное, это тоже было неприятно. Поэтому, понятно, что это была глупость.

Наверное, только это повлияло. Больше я ничем не могу объяснить.

С другой стороны - а чего бы и не пощипать соседа, если есть возможность надавить на Госпожу (Юлию Тимошенко. - Авт.)...

От Азарова неоднократно слышали угрозы подать иск в Стокгольмский суд относительно несправедливых газовых контрактов с Газпромом. Но почему-то этого так и не произошло, хотя другие европейские компании таким образом добились своего. Почему Украина не сделала этого раньше? Может, стоит сейчас?

По моему мнению, в суд идти не стоило тогда и не стоит сейчас. Я верю в то, что мы путем переговоров и компромиссов достигнем желаемого результата. Думаю, мы выйдем на нормальную цену на газ.

Я помню, как нас критиковали, когда мы вступали в ЗСТ. Тогда премьер-министром был Янукович. Россияне нам говорили: "Что вы творите, зачем оно вам?». А теперь посмотрите, как сами туда бегом побежали. И если в июне 2008 года Мадам (Тимошенко - Авт.) не подписала им разрешение, что Украина "не возражает", то сейчас мы бы имели чем поторговаться с Москвой - мы вам вступление в ЗСТ, вы нам цену на газ.

У меня впечатление, что россияне завидуют нам, что мы идем впереди них в европейских стремлениях. Ведь нельзя кого-то шантажировать ценой на газ! Это неправильно!

Какие козыри еще имеет Украина перед Россией, которым может торговаться с ней?

Мы можем торговаться только высокими технологиями и тем неприятным для россиян обстоятельством, что процессы модернизации базовых отраслей народного хозяйства у нас пошли гораздо дальше. Мы сохранили самолетостроительные, двигателестроительные предприятия. Самолет - это планер, а двигатель со вспомогательной силовой уставкой - высокие технологии. Мы их сохранили, а они их разрушили. У нас есть большие преимущества над ними. Нам есть чем с ними говорить, мы им интереснее, чем они нам. Поэтому эти политические игрища должны закончиться.

Возможно, и пока ничто об этом не говорит. Как думаете, при старом-новом президенте Путине что-то изменится в наших отношениях?

Или Путин будет идти в фарватере линии партии "Единая Россия", с которой у ПР партнерские отношения, или Путин станет сам по себе, и конец его будет очень неприятным. Поэтому он должен прислушиваться к бизнесу, интеллигенции, общественному мнению. А общественное мнение сейчас не в его пользу относительно Украины, особенно после Грузии.

Не думайте, что российская общественность спокойно воспринимает то, что российское руководство делает из Украины, ведь там живет много украинских родственников, которые никак не могут понять, почему немцам 230, а нам - 450 за газ. Да, Германия имеет хорошие отношения с Путиным и лоббирует интересы России в мире, а мы что, должны доплачивать за это?

Когда Юлия Тимошенко выдавала людям вклады, то ПР, как никто, ее за это критиковали. Мы приближаемся к выборам и Янукович тоже прибег к этому приему, уже существует название "Витина тысяча"... Не кажется ли вам, что сейчас не время для таких популистских шагов, когда долг Украины достиг почти 60 млрд. долларов?

Очень хороший вопрос, плохо только, что в СМИ нет достоверной информации. Мы критиковали Юлю не за тысячу, не за популизм, мы критиковали за две вещи. Первое - почему не созданы рабочие места в сберкассах, чтобы другим людям не мешать платить коммунальные услуги. На это все было нужно 56 миллионов гривен. То есть мы ее критиковали только за саму организацию. Второе - вдруг она начала выдавать эти деньги почему-то в долларах, что вообще было дико и непонятно.

Относительно долга Украины, то эти шесть миллиардов, которые мы собираемся выплатить людям, не имеют к нему отношения.

Беседовала Оксана Климончук