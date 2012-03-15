Партию Королевской исключили из БЮТ

Совет Блока Юлии Тимошенко сегодня, 15 марта, исключил Украинскую социал-демократическую партию, которую возглавляет Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, из состава блока.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, в Центральном штабе блока заявили: «События последних месяцев свидетельствуют об отходе руководства УСДП и, в частности, Наталии КОРОЛЕВСКОЙ, от политических и идеологических основ, на которых создавался БЮТ и функционирует оппозиция, а также о сотрудничестве этой партии с Администрацией Президента и правящим режимом».

«Все это дало основания для принятия решения об исключении УСДП из состава Блока Юлии Тимошенко», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 14 марта пресс-служба партии “Батьківщина” заявила, что народный депутат Н.КОРОЛЕВСКАЯ исключена из парламентской фракции «БЮТ-Батьківщина» за нарушение депутатской этики и сотрудничество с Администрацией Президента.