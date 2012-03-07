Ахметов - один из богатейших людей на планете

Первое место в списке Forbes занял 72-летний мексиканский мультимиллиардер Карлос Слим, чье состояние оценивается в 69 миллиардов долларов

Украинский олигарх Ринат Ахметов занял 39 место в списке самых богатых людей планеты. Его состояние составляет 16 миллиардов долларов, по версии журнала Forbes. Первое место в списке занял 72-летний мексиканский мультимиллиардер Карлос Слим, чье состояние оценивается в 69 миллиардов долларов. Второе место в рейтинге богачей занял основатель компании Microsoft Билл Гейтс, его состояние оценили в 61 миллиард долларов. На третьем месте - американский финансист Уоренн Баффет с состоянием в 44 миллиарда долларов. Украинская правда

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