Ахметов - один из богатейших людей на планете
20:59, 07 марта 2012Политика
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Первое место в списке Forbes занял 72-летний мексиканский мультимиллиардер Карлос Слим, чье состояние оценивается в 69 миллиардов долларов
Украинский олигарх Ринат Ахметов занял 39 место в списке самых богатых людей планеты.
Его состояние составляет 16 миллиардов долларов, по версии журнала Forbes.
Первое место в списке занял 72-летний мексиканский мультимиллиардер Карлос Слим, чье состояние оценивается в 69 миллиардов долларов.
Второе место в рейтинге богачей занял основатель компании Microsoft Билл Гейтс, его состояние оценили в 61 миллиард долларов.
На третьем месте - американский финансист Уоренн Баффет с состоянием в 44 миллиарда долларов.
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