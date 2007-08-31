Ющенко хочет создать единый реестр коррупционеров

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на создании единого реестра коррупционеров. Об этом он сказал, представляя свои антикоррупционные инициативы на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО убежден, что необходимо создать единый реестр лиц, которые привлекались к уголовной ответственности за коррупционные правонарушения.

По словам Президента, сегодня существует нормальная электронная база как в МВД, Генпрокуратуре, так и СБУ для того, чтобы создать этот реестр, которым будут пользоваться все правоохранительные органы, журналисты и общественность.

В.ЮЩЕНКО считает, что такая база поможет предотвратить участие этих людей в государственных делах, например, в сфере государственных закупок.

Также Президент высказался за необходимость урегулирования процедуры обнародования в СМИ фактов о привлечении к ответственности должностных лиц, которые признаны в судебном порядке виновными в совершении коррупционных правонарушений. «Это публичная работа, это венец вашей работы, и, убежден, это будет производить большое впечатление на общественность, общество с точки зрения достижения результативности работы правоохранительных органов».