Эксперты: в Европе не понимают, почему Украина остановилась в полушаге

Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом будет подписано после парламентских выборов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал главный редактор чешского “Українського журналу” Петр АНДРУСЕЧКО во время круглого стола в Институте Горшенина.

“Страны ЕС будут наблюдать за избирательным процессом в Украине, то есть это будет собственно индикатор состояния демократии в Украине и от этого будет зависеть дальнейшее развитие отношений между Украиной и ЕС”, - сказал П.АНДРУСЕЧКО.

Он отметил, что страны ЕС “понимают важность Украины в этом европейском пространстве. Ведь у них там нет таких мыслей, чтобы вообще закрыть двери перед Украиной”.

В свою очередь, эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА напомнил, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, “является беспрецедентным”, потому что этим документом Украине предоставляются “беспрецедентные экономические права”.

“Из-за определенных действий официального Киева, к сожалению, сегодня это соглашение, мягко говоря, откладывается по времени”, - сказал он.

По словам В.ЗАСТАВЫ, европейские политики открыто заявляют, что они “удивлены, почему Украина остановилась в полушаге перед открытыми дверями в Европу”.

“Проблема же не в ТИМОШЕНКО и ЛУЦЕНКО, как пытаются показать здесь в Киеве, мол, европейцам нечего делать и все из-за ТИМОШЕНКО, если бы не ТИМОШЕНКО... Проблема глубже – проблема в том, что вопрос легитимности власти для ЕС является основным, ведь европейцы готовы закрывать глаза на многие «проблемы роста» украинской власти, но на нелегитимность власти закрывать глаза никто не будет”, - подчеркнул В.ЗАСТАВА.

По его словам, если до парламентских выборов не допускают представителей оппозиции, то такие выборы признать легитимными будет очень сложно.

Справка УНИАН. Украина и ЕС начали переговоры о Соглашении об ассоциации в 2007 году, а о зоне свободной торговли, которая является составной частью соглашения об ассоциации - в 2008 году.

Стороны заявили о завершении переговоров по заключению соглашения об ассоциации на саммите 19 декабря 2011 года в Киеве.

В феврале этого года Украина и ЕС заявили, что намерены парафировать Соглашение об ассоциации до конца первого квартала нынешнего года.