Попов говорит, что будущее Киева - в женских руках

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов поблагодарил женщин за поддержку и заботу, за настойчивость и активную общественную позицию.

В его поздравлении по случаю Международного женского дня подчеркивается колоссальная роль женщины в процессе развития и демократизации Украины. "Именно вы, дорогие женщины, каждый день творите историю. В ваших руках, без преувеличения, будущее нашего города. Вы, даря новую жизнь, формируете мировоззрение, создаете условия для развития каждой отдельной личности и нации в целом.

Вы окружаете близких любовью и вниманием, удачно совмещая это с работой, карьерными успехами и выдающимися достижениями", - говорится в поздравлении.

"Пусть каждая минута вашей жизни будет исполнена радостью и любовью, пусть всегда вас окружают тепло и внимание, а в домах царят уют и согласие.

"Будьте счастливы и любимы!", - пожелал глава КГГА женщинам по случаю праздника.